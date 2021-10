Ciclismo, Tre Valli Varesine 2021, risultati e ordine d’arrivo: De Marchi vince, Formolo secondo

by Davide Triolo

Alessandro De Marchi - Foto di Filip Bossuyt - CC-BY-2.0

Alessandro De Marchi ha vinto la centesima edizione della Tre Valli Varesine, classica che compone il Trittico Lombardo al fianco della Coppa Bernocchi e della Coppa Agostoni. A pochi giorni dalla partenza del Giro di Lombardia, il corridore azzurro ha trionfato al termine di una gara intensa, dall’elevato ritmo sin dagli inizi e contraddistinta da un lodevole sforzo collettivo; per buona parte della prova lombarda, infatti, diversi atleti hanno lottato con poco distacco l’uno dall’altro, performando con determinazione e voglia di far bene, talvolta sorprendendo. Prima fuga del poker formato da Masotto, Holmes, Fetter e Plamond, stabilmente in testa con 3′ di vantaggio dagli inseguitori, quantomeno sino al termine del secondo circuito; a ridosso del terzo circuito, però, i fenomenali Pogacar e Wellens hanno dimezzato il distacco, per poi assorbirlo completamente.

Arrivati alla salita di Montello, lo sloveno e il belga sono stati affiancati da altri 6 atleti, tra i quali vi era l’azzurro Davide Formolo; quando il gioco si fa duro, però, la sfortuna delle volte non aiuta i duri: foratura per Pogacar, in quel momento tra i fuggitivi, e speranze di vittoria azzerate in un lampo. Dopo un rush finale sensazionale e imprevedibile, l’italiano è riuscito ad avere la meglio sul connazionale Formolo, affermandosi come vincitore del centenario della Tre Valli Varesine. Dopo il trionfo di Arlenis Canadilla Sierra al femminile, De Marchi si è aggiudicato la storica gara maschile; terza posizione per Pogacar.

ORDINE D’ARRIVO TRE VALLI VARESINE 2021