Ciclismo, Tre Valli Varesine 2021: i favoriti della vigilia, Pogacar e Nibali tra i più attesi

by Michele Muzzarelli

Tadej Pogacar - Foto Petar Milošević CC BY SA 4.0

I favoriti della Tre Valli Varesine 2021, che tra poche ore infiammerà la Lombardia con un’altra prova del Trittico Lombardo a pochi giorni dal Giro di Lombardia con cui di fatto calerà il sipario sulla stagione della ripartenza post-Covid. Tanti i campioni pronti a darsi battaglia lungo i 196 chilometri da Busto Arsizio a Varese, con le strade del Mondiale 2008 come teatro. Andiamo quindi a vedere quali sono i corridori più attesi.

PERCORSO E ALTIMETRIA

COME VEDERE LA CORSA IN DIRETTA TV E STREAMING

Molti degli occhi saranno puntati senza dubbio su Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno è sempre l’attrazione principale in ogni corsa che disputa, nonostante una forma che non appare smagliante. Dalla sua però la UAE Emirates avrà un’autentica corazzata, in cui spiccano i nomi di Diego Ulissi, Rafal Majka, Rui Costa, Marc Hirschi e Alessandro Covi. Un dispiego di forze davvero notevole, specie se anche il maltempo dovesse rendere ulteriormente difficile e selettiva la corsa. Grande interesse pure intorno a Vincenzo Nibali, tornato a vincere dopo oltre due anni con il “suo” Giro di Sicilia: lo Squalo proverà ad affinare la condizione in vista del Lombardia e avrà dalla sua Mollema e Brambilla. Molto dipenderà dai rischi che i corridori vorranno prendersi nel caso di gara bagnata.

Protagonista in Sicilia anche Alejandro Valverde, battuto proprio da Nibali all’ultima tappa. Il veterano spagnolo è sembrato competitivo e vuole provare a lasciare il segno in questa campagna autunnale in terra italiana. Grande interesse per la coppia Astana composta da Vlasov e Lutsenko, esattamente come per Tao Geoghegan Hart e Richie Porte del Team Ineos, con Filippo Ganna probabilmente chiamato al ruolo di gregario di lusso. Grande attenzione però per l’Israel, apparsa brillante al Giro dell’Emilia con Michael Woods, Daniel Martin e Ben Hermans.

Tra gli outsiders anche Pinot e Gaudu, duo francese sempre pronto a tentativi dalla distanza, oltre a Samuele Battistella e Lorenzo Fortunato che proveranno a loro volta ad onorare la corsa da italiani. Interessanti infine le presenze di Cosnefroy, Wellens, Powless e Hayter.