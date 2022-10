Tutto pronto a Grenchen per l’assalto di Filippo Ganna al record dell’ora. Quest’oggi l’azzurro cercherà infatti sulla pista del velodromo svizzero di riportare il prestigioso primato in Italia, a distanza di 38 anni da Francesco Moser. C’è grande attesa per una prova che vedrà Ganna da solo in pista, con l’unico obiettivo di percorrere quanti più metri possibili in 60 minuti: il record attuale è del britannico Dan Bigham, stabilito proprio a Grenchen lo scorso agosto con 55,548 km. Dopo un Mondiale australiano non all’altezza delle aspettative e la conseguente perdita del titolo iridato a cronometro, Filippo Ganna cercherà un risultato di peso per chiudere al meglio la stagione e iniziare poi a concentrarsi sul 2023. Di seguito tutte le informazioni per seguire la prova in tempo reale.

ORARI, DIRETTA TV E STREAMING – Il tentativo di record dell’ora di Filippo Ganna avrà il via alle ore 20:00 di sabato 8 ottobre. Tutti gli appassionati e non solo potranno seguire la prova del fuoriclasse piemontese in diretta tv su Eurosport a partire dalle 19:50, oltre che in diretta streaming grazie a Eurosport Player, Discovery+, GCN, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà il tentativo di Ganna in tempo reale con aggiornamenti live continui per non farvi perdere assolutamente nulla. La speranza è che possa arrivare un grande risultato per il ciclismo italiano, proprio nella giornata in cui Vincenzo Nibali chiuderà la sua straordinaria carriera al Giro di Lombardia.