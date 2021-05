Canottaggio, Coppa del Mondo 2021: l’Italia lascia Lucerna con ben sei medaglie

by Antonio Sepe

Il quattro di coppia Under 23 maschile canottaggio - Foto Canottaggio.org

E’ volta al termine la tappa di Coppa del Mondo di canottaggio andata in scena a Lucerna (Svizzera) sul lago Rotsee. Può sorridere eccome l’Italia, che ha portato a casa ben sei medaglie. Nella giornata di ieri, sabato 22 maggio, ne sono arrivate tre nelle barche non olimpiche. A distanza di 24 ore, ne sono giunte altrettante in barche olimpiche. Argento nel due senza senior maschile per Giuseppe Vicino e Matteo Lodo, bravi a precedere la Romania di due decimi. Nulla da fare invece contro la Serbia. Secondo posto anche nel quattro di coppia senior maschile, con Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Simone Venier che terminano tra Olanda e Gran Bretagna. Infine, nel quattro di coppia senior femminile, Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Alessandra Montesano e Valentina Iseppi centrano la medaglia di bronzo. Finale dominata dalla Cina, che taglia il traguardo precedendo la Germania.