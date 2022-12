Sky Sport Germania, rinnovo Leao a rischio: rifiutati 70 milioni dal Chelsea

Arrivano cattive notizie in Casa Milan dalla Germania. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Rafael Leao, non sarebbe sicuro di voler prolungare il proprio contratto col club rossonero. Chelsea, Manchester City e Real avrebbero già effettuato dei colloqui su di lui in Qatar. Il Milan ha rifiutato l’offerta del Chelsea di 70 milioni di euro, la richiesta è almeno di 150: l’importo della clausola rescissoria.