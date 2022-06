Fiorentina, per il centrocampo in arrivo Mandragora: sarà lui il sostituto di Torreira

by Alessio Vinciguerra

Rolandro Mandragora - Foto Youtube/Vivo Azzurro

La Fiorentina sembra aver trovato il sostituto di Lucas Torreira, non riscattato dall’Arsenal dopo l’anno di prestito in Toscana. Si tratta di Rolando Mandragora, che arriverà a Firenze a titolo definitivo dalla Juventus per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Contratto di cinque anni per il centrocampista campano, reduce dall’esperienza al Torino. Nel frattempo la dirigenza viola continua a sondare il mercato anche con un occhio agli altri reparti: in attacco Luka Jovic del Real Madrid resta il primo obiettivo, mentre per la difesa sono stati fatti importanti passi in avanti nella trattativa per il terzino dello Shakhtar Donetsk Dodò.