Conferme sullo scambio Acerbi-Rugani. Sarri vuole anche Romagnoli

by Matteo Di Gangi

Francesco Acerbi - Foto Antonio Fraioli

La notizia, riportata da tuttomercatoweb, trova conferme da entrambe le parti: Francesco Acerbi alla Juventus e Daniele Rugani alla Lazio. Lo scambio tra i due giocatori si sta concretizzando proprio in queste ultime ore: Acerbi ritroverebbe Massimiliano Allegri, che lo ha allenato al Milan. Mentre Rugani ritroverebbe Sarri dopo l’esperienza all’Empoli e proprio nell’anno alla Juventus. Ma non solo perché oggi a Formello c’è stato un incontro tra i dirigenti biancocelesti ed Enzo Raiola per discutere anche di Alessio Romagnoli. La Lazio vuole regalare a Sarri la difesa composta da Rugani e dall’attuale capitano del Milan e sta provando ad avvicinarsi alle richieste del mancino di Anzio. Questo campionato deve ancora finire, ma i biancocelesti pensano già alla prossima stagione-