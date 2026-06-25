Calciomercato, oggi l’incontro tra Como e Real per Nico Paz: tutti gli scenari

Il futuro di Nico Paz è un rebus: oggi ci sarà un incontro tra Como e Real Madrid per decidere i prossimi passi

Tutti vogliono Nico Paz, ma lui vorrebbe il Como. Il trequartista, reduce da due stagioni fantastiche in riva al lago, ha espresso la volontà di restare agli ordini di Cesc Fabregas e continuare il suo percorso di crescita. Ma stavolta non sarà così semplice.

Oggi all’ora di pranzo ci sarà un incontro con il Real Madrid per stabilire il futuro del ragazzo e le condizioni del suo trasferimento. Stavolta, però, le Merengues sembrano avere tutta l’intenzione di riacquistare il calciatore per circa 10 milioni di euro, una cifra irrisoria rispetto al suo reale valore.

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A quel punto, il Como avrebbe una corsia preferenziale per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo per circa 60 milioni di euro. I lombardi, però, non possono farlo per via delle restrizioni relative il Fair-Play Finanziario e spingeranno, forti della volontà del calciatore, per prolungare la permanenza a Como per un altro anno. O ottenere un prestito.

L’Inter spettatrice interessata: ma oggi è ferma

Secondo Gianluca Di Marzio, l’Inter intanto aspetta alla finestra gli esiti dell’incontro tra Como e Real Madrid ed è pronta a sferrare un attacco, anche perché ha risparmiato i 50 milioni inizialmente previsti per Marco Palestra, poi andato al Chelsea.

I rapporti di Beppe Marotta con Florentino Perez sono ottimi e anche quelli con la famiglia del calciatore, con cui Javier Zanetti ha un canale privilegiato.

I nerazzurri faranno di tutto per non subire altre beffe e portare il calciatore a Milano. Ma, anche in questo caso, la strada non sarà in discesa. La concorrenza rischia di essere spietata, anche perché la Premier League già in passato si era interessata al ragazzo e potrebbe avere argomenti economici più importanti rispetto ai club italiani.