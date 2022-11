Reggina, occasione sciupata: il Benevento strappa un punto in rimonta

La Reggina raccoglie solamente un punto. Finisce 2-2 al Granillo contro il Benevento nella sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Grande rammarico per la squadra di Filippo Inzaghi, che spreca un ottimo primo tempo ed un vantaggio di due reti facendosi riacciuffare dai campani, autori di una ripresa colma di attributi e personalità. Due punti persi per gli amaranto, che in tal modo falliscono l’avvicinamento al Frosinone capolista, che adesso ha la chance di andare sul più sette nei confronti dei calabresi. Buonissimo risultato, invece, per gli uomini di Fabio Cannavaro, che acquistano tanta fiducia in vista dei prossimi impegni. Di seguito il recap della partita.

RIVIVI LA DIRETTA LIVE

RISULTATI E CLASSIFICHE

SITO SERIE B

IL MATCH – Il primo tempo è un dominio della Reggina. Al 21′ Pastina tocca la palla con il braccio. Zufferli viene richiamato al VAR e decide di concedere il rigore. Sul dischetto si presenta il solito Hernani, che trasforma e fa 1-0. Il brasiliano è decisivo anche nel secondo gol. Un suo cross basso dalla destra non viene deviato correttamente da Menez. La sfera, tuttavia, arriva sui piedi di Canotto, che con il tacco beffa Paleari in uscita per il raddoppio amaranto (2-0).

Il Benevento accusa il colpo ed arriva all’intervallo con il morale sotto i tacchi. Nel secondo tempo la squadra di Cannavaro si presenta con un’altra faccia sul terreno di gioco. Improta dimezza lo svantaggio al 59′ in mischia mentre il pareggio definitivo arriva grazie al neo entrato Acampora che, ad otto minuti dalla fine, trafigge Ravaglia con il suo mancino dal limite dell’area dopo un bello schema su calcio d’angolo.