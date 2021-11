Pagelle Frosinone-Lecce 0-0: voti e tabellino Serie B 2021/2022

Gara non troppo emozionante a Frosinone tra il Frosinone e il Lecce. Difese quadrate, portieri attenti e attaccanti poco precisi, lasciano il risultato sullo 0-0. Era uno scontro al vertice tra due squadre che puntano alla promozione in Serie A. Durante il match però è sembrato che la voglia di vincere sovrastasse la paura di perdere. Un punto a testa, che al momento tiene entrambe le squadre in alto in classifica. Lecce primo, Frosinone terzo, ma le dirette concorrenti devono ancora scendere in campo.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia 7; Zampano 7, Gatti 6, Szyminski 6.5, Cotali 6.5; Lulic 5.5 (16′ st Cicerelli 6 sv), Ricci 6 (26′ st Maiello 5.5), Boloca 6.5; Canotto 5 (16′ st Tribuzzi 5.5), Charpentier 5 (26′ Novakovich 5.5), Garritano 5.5 (35′ st Manzari 4.5). In panchina: De Lucia, Minelli, Rohden, Zerbin, Casasola, Haoudi, Ciano. Allenatore: Grosso 6.

LECCE (4-1-4-1): Gabriel 6,5; Gendrey 7. Lucioni 7.5, Dermaku 6, Barreca 7 (36′ st Paganini 6); Hjulmand 5.5; Strafezza 6.5 (32′ st Rodriguez 5.5), Gargiulo 6 (35′ st Blin sv), Majer 5.5 (1′ st Bjorkengren), Di Mariano 6.5; Olivieri 5 (17′ st Coda 5.5) In panchina: Bleve, Meccariello, Bjarnason, Gallo, Vera, Helgason, Listowski. Allenatore: Baroni 6.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna 8

RETE:

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Hjulmand, Ricci, Lulic, Dermaku, Manzari, Maiello.

Angoli: 4-2.

Recupero: 0’ pt, 4’ st.