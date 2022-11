Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo è intervenuto sulla situazione legata al futuro di Alexander Blessin, su cui pende il malumore della tifoseria, diventato ancora più evidente dopo l’ultima sconfitta contro il Perugia. “Domenica, in curva a Perugia, nel ruolo di tifoso, avrei disapprovato la prestazione della squadra – scrive Zangrillo sul profilo Twitter della società –. Detto questo, quale presidente di una società che vuole e deve ritornare in Serie A, devo garantire alcuni principi fondamentali, il primo dei quali è il rispetto dei ruoli. Le decisioni strategiche della Direzione Sportiva devono essere motivate, valutate, discusse e, quando assunte, rispettate e supportate in modo trasparente e convinto da tutti, me per primo. Ognuno di noi, nel suo ruolo, si assume delle responsabilità, tutti possiamo sbagliare. E tutti siamo chiamati a fare sempre del nostro meglio”.

“Sapevo che sarebbero giunti dei momenti difficili e ora si sono manifestati – prosegue Zangrillo –. Tutti devono compiere uno sforzo personale utile all’identificazione dei propri errori e all’elaborazione di una strategia efficace di rilancio immediato per raggiungere i nostri obiettivi. Domenica sarò come sempre al mio posto per onorare il mio ruolo e i nostri colori al fianco dei nostri ragazzi”.