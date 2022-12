Formazioni ufficiali Frosinone-Pisa, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Pisa, sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie B 2022/2023. Allo Stirpe, la capolista ospita la squadra rivelazione degli ultimi mesi. Nove risultati utili di fila per i ciociari, a +6 sulla Reggina, addirittura undici per i toscani, che sognano i play-off dopo un inizio di stagione deficitario. Secondo i bookmakers saranno i ragazzi di Grosso a scendere in campo con i favori del pronostico. Come finirà? Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30 di domenica 11 dicembre, di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-PISA

FROSINONE: Turati; Sampirisi, Szymanski, Ravanelli, Cotali, Mazzitelli, Bolloca, Garritano, Insigne, Rohden, Mulattieri.

PISA: Livieri; Hermansson, Toure, Gliozzi, Nagy, Marin, Beruatto, M.Tramoni, Calabresi, Morutan, Barba.