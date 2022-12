Le formazioni ufficiali di Cagliari-Perugia, sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie B 2022/2023. I padroni di casa non vincono da ben sette gare e vogliono tornare ad ottenere i tre punti. Vittoria necessaria anche per gli umbri, fanalino di coda del campionato. Chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio è fissato alle ore 12:30 di domenica 11 dicembre, di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-PERUGIA

CAGLIARI: Radunovic, Zappa, Capradossi, Obert, Barreca, Nandez, Makoumbou, Deiola, Falco, Lapadula, Pavoletti

PERUGIA: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Iannoni, Santoro, Paz, Oulai, Olivieri, Strizzolo