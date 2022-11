Formazioni ufficiali Brescia-Spal, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Brescia-Spal, sfida valida per la 14esima giornata della Serie B 2022/2023. La formazione di Clotet non vince da oltre due mesi, con cinque pareggi (di cui quattro consecutivi) e due sconfitte nelle ultime sette. Nonostante ciò, il terzo posto è a soli tre punti. I ferraresi, invece, sono a +1 sulla zona playout, e cercano quindi un risultato importante in ottica salvezza. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 27 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA-SPAL

BRESCIA: Andrenacci, Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti, Bisoli, Viviani, Van De Looi, Ndoj, Moreo, Ayè

SPAL: Alfonso, Dalle Mura, Meccariello, Arena, Celia, Murgia, Esposito, Zanellato, Dickman, Rauti, Moncini