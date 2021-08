Verona-Inter, esordio da sogno per Correa: doppietta e tifosi già impazziti sui social

by Michele Muzzarelli

Stadio Bentegodi Verona - Foto El passs - CC-BY-SA-3.0

Joaquin “El Tucu” Correa è già nel cuore dei tifosi dell’Inter. Sono bastati pochi minuti a disposizione e una spettacolare doppietta per piegare il Verona 3-1. Tre punti d’oro in classifica e social che subito impazziscono per l’argentino proveniente dalla Lazio. Commenti estasiati quelli dei tifosi dell’Inter, per un inizio di campionato davvero convincente da parte degli uomini di Inzaghi.

I tweet su Correa

Doppietta

Strano.. qui su twitter leggevo che non segnava mai Eh ma i capiscer #VeronaInter #Correa pic.twitter.com/tYkYgyN2XK — Francesco Littera (@fralittera) August 27, 2021