Udinese-Lazio in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie A 2021/2022

by Aliosha Bona

Mattia Zaccagni, Lazio - Foto Antonio Fraioli

L’Udinese ospita la Lazio in occasione della ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022. Gli uomini di Cioffi provano a sorprendere i biancocelesti che sono provenienti dal ko in Europa League contro il Porto. La sfida tra Udinese e Lazio andrà in scena oggi, domenica 20 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 20:45. La diretta televisiva e streaming sarà offerta da Dazn, emittente che detiene l’esclusiva dei diritti sull’evento. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights sul confronto in questione.