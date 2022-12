Torino, altro stop: si ferma Linetty, c’è lesione muscolare

Altro stop pesante in casa Torino, che dopo Singo vede fermarsi anche Linetty, il quale ha rimediato una lesione del muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Non un problema da nulla, per il centrocampista polacco, la cui presenza è quindi in dubbio per la ripresa del campionato, il prossimo 4 gennaio contro l’Hellas Verona. Intanto, domani comincerà il ritiro dei granata in Spagna: la squadra di Juric raggiungerà in serata San Pedro del Pinatar, sede scelta per la preparazione invernale fino al prossimo 17 dicembre.