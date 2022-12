Tabellino Atalanta-Az Alkmaar 0-1, gol e marcatori amichevole invernale 2022

Il tabellino di Atalanta-AZ Alkmaar 0-1 con i gol e i marcatori della sfida valida come amichevole invernale del 29 dicembre 2022. Disastroso errore difensivo di Palomino e Sportiello a portare in vantaggio dopo nemmeno un minuto gli olandesi, poi ottima prova dei nerazzurri che però vanno sotto all’intervallo. Nella ripresa un rigore procurato ma sbagliato da Zapata e il punteggio non cambia. Di seguito ecco il tabellino.

Rete: 1′ Evjen (AZ).

Atalanta: Sportiello, Toloi (86′ Okoli), Palomino (57′ Scalvini), Djimsiti, Zappacosta (46′ Mæhle), de Roon (86′ Boga), Éderson (67′ Malinovskyi), Ruggeri (57′ Soppy), T. Koopmeiners, Højlund (67′ Zapata), Lookman (67′ Muriel). A disposizione: Rossi, Bertini, Zortea. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

AZ Alkmaar: Verhulst, Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, M. de Wit (63′ Kerkez), Clasie (63′ Bazoer), Reijnders (89′ P. Koopmeiners), Evjen (75′ Dekker), Odgaard (63′ D. de Wit), Pavlidis (89′ Barasi), Karlsson (89′ Lahdo). A disposizione: Owosu-Oduro, Deen, van Brederode, Buurmeester. Allenatore Pascal Jansen.

Arbitro: Andrea Colombo di Como (assistenti Giorgio Peretti di Verona e Luigi Rossi di Rovigo, IV ufficiale Matteo Gualtieri di Asti).

Note: al 79′ Verhulst (AZ) para un rigore a Zapata (A).