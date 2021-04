Serie A, tutti i giocatori contagiati squadra per squadra: chi non può giocare causa Covid-19

by Matteo Di Gangi

La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con i giocatori di Serie A che ovviamente non sono esenti dal Covid-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casi squadra per squadra. Il regolamento della Lega di Serie A è uguale a quello della Uefa: con 13 giocatori, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può giocare. Se una squadra ha 10 casi di positività in una settimana, come successo al Genoa, può chiedere il rinvio della partita. Un jolly da usare solamente una volta nell’intero arco del campionato. Di seguito tutti i positivi aggiornati squadra per squadra.

ATALANTA (0):

BENEVENTO (0):

BOLOGNA (0):

CAGLIARI (1): Cragno

CROTONE (0):

FIORENTINA (0)

GENOA (0):

HELLAS VERONA (0):

INTER (0):

JUVENTUS (0):

LAZIO (0):

MILAN (0):

NAPOLI (0):

PARMA (0):

ROMA (0):

SAMPDORIA (0):

SASSUOLO (0):

SPEZIA (2): Estevez, Ramos

TORINO (1): Sirigu

UDINESE (0):