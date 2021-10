Sassuolo-Inter, incredibile Edin Dzeko: gol alla prima palla toccata, colpo di testa e 1-1

by Michele Muzzarelli

Mapei Stadium Sassuolo, foto RegSim

Edin Dzeko dà spettacolo a modo suo in Sassuolo-Inter, anticipo della settima giornata della Serie A 2021/2022. Dopo essere stato relegato in panchina in favore di Correa, il bosniaco entra in campo proprio al posto dell’ex Lazio al 58′ del secondo tempo sul punteggio di 1-0 in favore degli emiliani. Passano pochi secondi e il cross di Perisic trova proprio la testa di Dzeko, che segna così letteralmente alla prima palla toccata dall’ingresso in campo. L’ex Roma si conferma quindi un centravanti di primissima fascia, pronto a fare del proprio meglio per non far rimpiangere Lukaku. Un rendimento, quello di Dzeko, che per un attaccante alla prima stagione in nerazzurro non si vedeva dai tempi di Ronaldo nel 1997/1998.