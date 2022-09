Sampdoria-Milan, Pioli: “Prestazioni poco esaltanti in trasferta, bisogna migliorare”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato le consuete dichiarazioni pre match, nella conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan. “Sappiamo che a Genova troveremo un avversario solido con buona identità. Saranno molti motivati dopo i due pareggi contro Juventus e Lazio. Sappiamo che noi invece fuori casa non abbiamo ancora fatto prestazioni esaltanti, ma cercheremo di migliorare. Ho un un gruppo di giocatori molto forti e con un’identità precisa”.

Sui propri giocatori ha affermato: “Origi? L’ho visto più attento in fase difensiva rispetto a quello che pensavo. Può dare tanto alla squadra, così come Charles: sta facendo quello che gli chiedo, volenteroso e sta crescendo. Pobega mi è piaciuto come è entrato a Salisburgo, con vigore e forza. Sono contento delle sue prestazioni che sono in crescita. E’ un ragazzo su cui puntiamo. Anche Saelemaekers ha giocato bene in Champions. Penso che in generale abbiamo fatto una discreta prestazione”.

Ha poi concluso: “Voglio giocatori che mi chiedono il campo per mancanza di energie, ma non qualcuno che esca dal campo ancora carico. Dobbiamo dare tutto durante i 90 minuti, non bisogna risparmiarsi mai”