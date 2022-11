L’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, intervistato a “Belve” su RaiDue, è tornato a parlare della sua esperienza alla guida del club blucerchiato che si è chiusa con l’arresto nel 2021 con l’accusa di bancarotta fraudolenta. In particolare Ferrero ha parlato del suo rapporto con i tifosi doriani: “Non mi hanno mai perdonato quella volta che dissi ‘ho il cuore blucerchiato e la testa giallorossa’, poi un’altra volta ho detto che la Roma aveva l’inno bello e che quello della Samp era brutto. A me però non frega nulla dei tifosi, si sentono padroni della società ma venissero a lavorare”.