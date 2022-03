Roma-Lazio, il derby passa anche per le conferenze: Mourinho anticipa alle 19, lo fa anche Sarri

by Giorgio Billone

José Mourinho - Foto Antonio Fraioli

Il derby Roma-Lazio si vince coi dettagli, ma così forse è troppo. La rivalità infinita nella Capitale passa anche per le conferenze della vigilia, che si terranno alle ore 19 di oggi. Ma la storia per arrivare a questo orario è incredibile: la Roma la fissa alle 19.30 per Mourinho, pochi minuti dopo ecco che la Lazio comunica l’orario per Sarri ed è lo stesso. Quest’oggi, Mourinho viene anticipato alle ore 19 e in tutta risposta, pochi istanti dopo, Sarri passa alle ore 19 anche lui. Ed è già battaglia.