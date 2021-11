Razzismo, Koulibaly torna su Fiorentina-Napoli: “Non cerco scuse, ricevuta tanta solidarietà”

by Michele Muzzarelli

Kalidou Koulibaly - Foto Antonio Fraioli

Kalidou Koulibaly è intervenuto ai margini delle celebrazioni della Festa della Toscana, il tutto grazie ad un videomessaggio che ha permesso al giocatore di tornare sugli insulti ricevuti durante Fiorentina-Napoli. “Mi sono documentato e ho scoperto quanta arte ci sia in Toscana oltre alla grande cultura. Non cerco scuse dai fiorentini, ho già ricevuto tanta solidarietà per quanto successo. Dobbiamo andare avanti per combattere il razzismo, che è ancora molto presente nella società. Io continuo a combattere sfruttando il mio ruolo nella società, mi impegnerò sempre in questa lotta. Ci sono tante persone che non possono far sentire la loro voce come invece posso fare io.”