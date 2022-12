Plusvalenze: il 20 gennaio l’udienza presso la Corte d’Appello Federale

Dopo la richiesta della Procura della Figc di revocare parzialmente la decisione presa a fine maggio dalla stessa Corte Federale d’Appello sul caso plusvalenze, riguardo la situazione di Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara, arriva la data per l’udienza che si terrà presso la Corte stessa. La data prescelta è quella del prossimo 20 gennaio alle ore 12:30, con la notifica alle parti che è in corso. Oltre ai club, c’è da valutare la posizione di 52 dirigenti coinvolti. Sia i club che i dirigenti erano stati prosciolti in primo e secondo grado.