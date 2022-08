Pagelle Valladolid-Lazio 0-0 (3-1 dcr): voti, tabellino, ammonizioni e gol amichevole 2022

by Davide Triolo

Manuel Lazzari - Foto LiveMedia/Cucco Ricucchi

Il tabellino e le nostre pagelle riguardanti Valladolid-Lazio (0-0, 3-1 dcr), incontro valevole come amichevole pre-campionato in vista della nuova stagione calcistica. Ritmo tutto fuorché calzante nel corso dell’interezza della partita, con bassi a sopraffare gli alti; pochi guizzi offensivi nel corso del primo tempo, con il solo Sergio Leon realisticamente pericoloso sul finire dei primi 45′: traversa e brividi sulla schiena di Maximiano. Seconda frazione senza particolari emozioni, ancor meno del tempo precedente, per una conclusione a reti bianche che non ha reso scontenta né l’una né l’altra parte; a secco Immobile, seppur protagonista di una buona prestazione, e ingresso in campo positivo al suo posto del nuovo acquisto Cancellieri. Di seguito le nostre valutazioni relativamente ai protagonisti del confronto tra Real Valladolid e Lazio.

TABELLINO:

VALLADOLID: Asenjo 6.5 (dal 46′ Masip 6), Luis Perez 6.5 (dal 73′ Vallejo), Javi Sanchez 6.5, El Yamiq 6, Escudero 6 (dal 73′ Arroyo6), Aguado 6.5 (dal 60′ Mesa 6), Monchu 6.5, Kike 6.5 (dal 60′ Sanchez 6), Plata 6 (dal 46′ Plano 6), Toni Villa 6.5 (dal 73′ Olaza 6), Sergio Leon 6.5 (dal 73′ Garcia 6).

LAZIO: Maximiano 6, Patric 6 (dal 60′ Gila 6.5), Marusic 6, Romagnoli 6.5, Basic 6 (dal 60′ Vecino 5), Cataldi 6.5 (dal 60′ Marcos Antonio 6), Milinkovic-Savic 6, Lazzari 6.5 (dal 79′ Hysaj s.v.), Felipe Anderson 5.5, Pedro 6, (dal 46′ Zaccagni 6) Immobile 6 (dall’81’ Cancellieri s.v..).

AMMONIZIONI: Patric, Pedro, Cataldi, Lazzari, Monchu, Moral, Vecino.

ESPULSIONI: /

RETI: /

NOTE: Vittoria 3-1 ai calci di rigore del Valladolid, errori di Milinkovic-Savic e Vecino.