Nuovo San Siro, il sindaco Sala insiste: “Meglio ristrutturare, ma Milan e Inter non vogliono”

“La mia ipotesi preferita era e continua a rimanere il mettere a posto San Siro ma se le squadre non ne vogliono sapere, io non e’ che posso ledere i loro diritti”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, tornando nel corso della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’Oro sulla vicenda del nuovo stadio San Siro, per il quale l’amministrazione comunale preferisce l’ipotesi della ristrutturazione dell’attuale impianto, mentre Milan e Inter vogliono costruire uno stadio nuovo.