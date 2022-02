Napoli-Inter 1-1, Farris: “Abbiamo cercato di vincerla, il secondo tempo la dice tutta”

by Giorgio Billone

Simone Inzaghi e Massimiliano Farris - Foto Antonio Fraioli

“Il secondo tempo la dice lunga sul valore della nostra squadra. L’episodio del rigore ci ha messo sotto, il Napoli col proprio pubblico ci ha messo in difficoltà, è una grande squadra, ma abbiamo ripreso la partita e abbiamo cercato di vincerla“. Queste le parole del vice allenatore dell’Inter, Massimiliano Farris, dopo il pareggio contro il Napoli: “Barella e Brozovic squalificati per le prossime partite? Uno riposerà in Champions e uno in campionato. Dumfries? In Italia arriva uno straniero che non conosce la lingua e viene etichettato come in difficoltà. Si è applicato, ha imparato quotidianamente. Io imbattuto all’Inter? E’ cosi, con la Lazio invece ho preso una scoppola qui a Napoli…”.