Napoli, il Comune stanzia 2,4 milioni di euro per i lavori allo stadio Maradona

Il Comune di Napoli ha deciso di stanziare 2,4 milioni di euro, per sostenere i lavori previsti per lo stadio Diego Armando Maradona. Di questa cifra, 374 mila saranno utilizzata per mettere a posto i bagni riservati ai disabili dello stadio, mentre i restanti 2 milioni per realizzare la manutenzione straordinaria dell’impianto di Fuorigrotta. L’obbiettivo del Comune è quello di terminare i lavori entro fine gennaio, così che lo stadio possa avere tutti i requisiti necessari in termini di sicurezza, efficientamento energetico e di accessibilità.