MOVIOLA – Udinese-Lazio, contatto in area tra Pereyra e Milinkovic-Savic: chiesto il rigore

by Giorgio Billone

Sergej Milinkovic-Savic - Foto Antonio Fraioli

Episodio da moviola in Udinese-Lazio. Nel finale della sfida della Dacia Arena finisce giù Pereyra dopo un dribbling su Milinkovic-Savic. Proteste veementi dei giocatori di casa, con l’argentino che resta a lungo a terra in area. Rivedendo le immagini, non sembra possano esserci gli estremi per il penalty: se è vero che un contatto c’è, è anche vero che la gamba del centrocampista biancoceleste è piantata a terra e il tocco è quasi indotto dal piede del Tucu che va a sbattere su quello dell’avversario fermo e ancorato.