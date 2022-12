Milan, si allungano i tempi di recupero di Maignan

Ancora tanti punti di domanda sul ritorno in campo di Mike Maignan. Il portiere del Milan sarebbe dovuto tornare regolarmente fra i pali a Salerno il 4 gennaio ma, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il polpaccio sinistro non risponde ancora come dovrebbe e staff medico e allenatore preferiscono non accelerare i tempi per evitare conseguenze peggiori. I prossimi dieci giorni saranno fondamentali per capire i veri tempi di recupero. Lo spartiacque potrebbe essere la successiva sfida con la Roma e, se il francese non fosse ancora recuperato, l’arrivo di Sportiello potrebbe essere anticipato nella sessione invernale di mercato.