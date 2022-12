Milan, Pioli: “Nel corso della mia carriera sono migliorato tanto, dobbiamo credere nella rimonta”

“Credo di essere migliorato sotto molti punti di vista nel corso della mia carriera, specialmente nel rapporto con lo spogliatoio e le diverse soluzione tattiche. Li reputo fondamentali per il mio lavoro, insieme alla comunicazione verso l’esterno“. Queste le parole di Stefano Pioli, ospite dello speciale ‘I re del calcio’ in onda su Italia 1 il 29 dicembre. In un’anticipazione della puntata, il tecnico del Milan ha parlato anche della lotta scudetto: “Dobbiamo credere nella rimonta, così come abbiamo fatto lo scorso anno nonostante sembrasse impossibile“. Infine, un aneddoto relativo ad un momento speciale con il figlio Gianmarco: “Eravamo sul balcone di casa alle 2 di notte e ci fumavano un sigarone mentre i tifosi del Milan passavano con le bandiere. Lì ho capito quanto fosse grande ciò che avevamo realizzato“.