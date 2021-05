Milan, Calabria operato per un’ernia inguinale: “Ci tenevo a terminare il campionato”

by Davide Triolo

Davide Calabria - Foto Antonio Fraioli

Davide Calabria si è sottoposto a un intervento per curare un’ernia inguinale, il quale lo costringerà a uno stop di sei settimane in totale. Il terzino destro di proprietà del Milan è stato uno dei fari difensivi del club rossonero, qualificatosi alla prossima Champions League grazie alla massima applicazione dei suoi interpreti. Di seguito le dichiarazioni rilasciate recentemente da Calabria tramite il social network Instagram, in merito all’operazione: “Ci tenevo a terminare il campionato prima di operarmi, per fortuna anche questa è andata. Negli ultimi mesi ho giocato con questo dolore, ma grazie allo staff medico spero di aver risolto. Adesso un po’ di riposo, vacanze e ci vediamo la prossima stagione“.