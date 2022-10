L’ultimatum del Comune di Roma alla Lazio: “Sul Flaminio aspettiamo entro la fine dell’anno”

Dal Comune di Roma arriva l’ultimatum alla Lazio sul tema Flaminio. L’assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato afferma che “non possiamo aspettare in eterno” e fissa la deadline “al massimo entro la fine dell’anno, poi a quel punto esploreremo anche altre progettualità”. Nel corso della commissione capitolina Sport è stato fatto il punto sulla situazione del progetto: “Alla fine del mese di agosto– ricostruisce Onorato- c’è stata una richiesta di documentazione da parte della Società sportiva Lazio sulla struttura dello stadio Flaminio. Il dipartimento Sport ha prontamente fornito tutti i documenti necessari e a questo punto siamo in attesa del presidente della Lazio Claudio Lotito e della Società sportiva Lazio se vuole davvero presentare un progetto per quella struttura”.

Arriva l’ultimatum: “Non possiamo aspettare in eterno una disponibilità e una progettualità concreta della Lazio, sarebbe l’errore che hanno fatto le giunte precedenti tanto che oggi il Flaminio è diventato il simbolo dell’immobilismo. I documenti sono nelle mani del presidente Lotito, il Comune può esprimersi sulla fattibilità del progetto se ce n’è uno, che a oggi non c’è. Possiamo aspettare al massimo entro la fine dell’anno, poi a quel punto esplorare anche altre progettualità”.