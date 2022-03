Lazio-Venezia, Zaccagni ammonito per simulazione: salterà il derby con la Roma

by Matteo Di Gangi

Mattia Zaccagni - Foto Antonio Fraioli

Mattia Zaccagni dovrà saltare il derby di Roma. Sul finire del primo tempo tra Lazio e Venezia, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, l’esterno biancoceleste viene ammonito per simulazione dall’arbitro Manganiello. Una decisione che appare giusta in quanto il contatto con Caldara non c’è ed è proprio l’ex Verona a cercare le gambe del difensore. Peraltro Zaccagni era stato richiamato qualche minuto prima per un episodio simile. Insomma alla seconda occasione Manganiello ha punito la simulazione e dunque Zaccagni salterà il derby con la Roma in programma domenica prossima.