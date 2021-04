Lazio-Milan, Inzaghi: “Non è stato facile col Covid. Rinnovo? Ma sono tornato da tre ore…”

by Giorgio Billone

Simone Inzaghi- Foto Antonio Fraioli

“Settimana buona per il rinnovo? Sono tornato da tre ore, sto ancora ultimando le visite di idoneità, con tranquillità cercheremo di fare tutto”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Milan. “Sono molto contento di essere tornato, non è stato un periodo facile – ha spiegato l’allenatore biancoceleste che domani tornerà in panchina dopo l’assenza per il Covid-19 – Avere una moglie e i tre figli positivi con me non è stata una bella esperienza ma fortunatamente è passata. Ci tenevo a fare i complimenti ai ragazzi e al mio staff perché sono stati bravissimi in questi 18 giorni”.

“Gli episodi arbitrali di Napoli? Ognuno è libero di farsi la propria idea: purtroppo non siamo stati noi gli artefici del nostro destino”, ha aggiunto il tecnico a Formello: “Ho trovato delusione nei ragazzi, a Napoli è andata male, è sotto gli occhi di tutti e ci dispiace, ma comunque facciamo i complimenti alla squadra di Gattuso che ha fatto una grandissima partita”. E sulla partita di lunedì: “Domani è una sfida fondamentale, una partita da dentro o fuori, un match che ha una grandissima importanza. Siamo penalizzati dal girone d’andata, abbiamo perso qualche punto complice la Champions che ci ha portato via energie fisiche e mentali, ma poi nel ritorno abbiamo fatto un cammino straordinario”, ha aggiunto l’allenatore biancoceleste analizzando il cammino di Immobile e compagni, che ancora sognano un posto in Champions.