Lazio, Lotito sul rinnovo di Sarri: “Non c’è fretta, ci vedremo in settimana con calma”

by Deborah Sartori

Ciro Immobile e Claudio Lotito, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Il rinnovo del contratto di Maurizio Sarri con la Lazio non sembra in dubbio, ma non c’è alcuna fretta di andare subito alla firma. Parola del presidente biancoceleste Claudio Lotito, che ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. “Guai a creare allarmi o ansia. Non c’è nessuna fretta – ha sottolineato il numero uno della Lazio -. Ci vedremo in settimana quando ci sarà tempo, con calma. Ma siamo in piena sintonia“. Il club sta lavorando per rinnovare l’accordo fino al 2025 e qualora Sarri vedesse tutte le sue richieste soddisfatte da Lotito, la firma potrebbe arrivare nell’arco di poco tempo.