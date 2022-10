Juventus, senti Hernanes: “La qualità c’è, Allegri è un grandissimo allenatore”

L’ex centrocampista di Lazio e Juventus Hernanes ha parlato a gazzetta.it del momento della Juventus e delle possibilità di rimonta in campionato da parte degli uomini di Massimiliano Allegri:

“La vittoria nel derby? Non so se può essere la scintilla, perché in realtà serve un processo più lento. Si va di vittoria in vittoria e la squadra prende sempre più consapevolezza nei propri mezzi. Il mio consiglio è di ragionare sempre sulla gara successiva. Poi va anche detto che il derby non è una partita come le altre e vincerlo ti dà carica. Io credo che a una squadra, per uscire da un momento difficile, servano due cose: qualità e serenità psicofisica. In questa Juve qualità c’è di sicuro, deve solo recuperare gli infortunati e calmare un po’ l’ambiente per lavorare meglio. Allegri? Il mister ha già dimostrato in passato di essere un grande allenatore, non deve provare nulla a nessuno“.