Inter a forza quattro, Salisburgo battuto: doppietta Mkhitaryan, in gol anche Acerbi e Carboni

L’Inter risponde presente e vince anche la seconda amichevole a Malta. Nell’anomalo ritiro invernale che precede la ripresa del campionato che avverrà il quattro di gennaio, i ragazzi di Simone Inzaghi battono nettamente il Salisburgo per 4-0 grazie alla doppietta di Mkhitaryan e alle reti di Acerbi e del giovane Valentin Carboni. Buone indicazioni per l’allenatore piacentino.

IL TABELLINO COMPLETO

PRIMO TEMPO – Inzaghi parte con il 3-5-1-1 con Handanovic in porta, terzetto di difesa composto da Skriniar, Acerbi e Bastoni, sulle fasce Dimarco e Bellanova, a centrocampo Calhanoglu in regia con Barella e Gagliardini ai suoi fianchi e Mkhitaryan a supporto dell’unica punta Dzeko. L’inizio dei nerazzurri è importante: dominio del gioco e pochi rischi corsi. Al ventesimo minuto grazie ad una bella azione corale conclusasi con un piatto vincente di destro di Mkhitaryan. Prima della fine del primo tempo arriva anche la rete del raddoppio firmata Francesco Acerbi: su un calcio di punizione battuto da Calhanoglu, l’ex difensore della Lazio colpisce di testa – anche se in netto fuorigioco – e fa 2-0. Nel mezzo un grande rischio corso dall’Inter con una banale palla persa a centrocampo ed una ripartenza ma il tiro di Kameri va fuori.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa comincia la girandola di cambi, Inzaghi manda subito in campo Asllani e Gosens al posto di Calhanoglu e Dimarco. Il ritmo dei nerazzurri si abbassa notevolmente e il Salisburgo prova a venire fuori creando due-tre occasioni interessanti. Handanovic fa il suo e con una bella parata riesce ad evitare il 2-1. Nel finale però l’Inter esce alla distanza e trova altri due gol: ancora Mkhitaryan su un tap-in vincente e, allo scadere, il giovane Valentin Carboni in spaccata mette il sigillo finale, 4-0.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – L’Inter tornerà nuovamente in campo la settimana prossima, precisamente il 17 dicembre, quando sfiderà il Betis Siviglia. Poi la sfida sotto Natale a Reggio Calabria, il 22, contro la Reggina di Filippo Inzaghi, fratello di Simone. Ed infine l’ultimo test con il Sassuolo a Reggio Emilia il 29. E poi sarà campionato con Inter-Napoli, il 4 di gennaio.