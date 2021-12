Francesco Acerbi: “Nel 2022 resto alla Lazio ma la Premier mi attrae”

by Mattia Zucchiatti

Francesco Acerbi - Foto Antonio Fraioli

“Gli Europei sono una soddisfazione che ci porteremo dietro per sempre, è stato un torneo fantastico, ma ora c’è da arrivare al Mondiale. Non qualificarci sarebbe una batosta. Il sorteggio non è stato semplicissimo ma visto che mancano dei mesi e c’è il campionato cominceremo a pensarci quando sarà il momento“. Queste le dichiarazioni del difensore della Lazio e della nazionale Francesco Acerbi ai microfoni di Sky Sport. E sul futuro, il difensore giura fedeltà alla Lazio ma ammette una passione per la Premier League: “In passato ho avuto la possibilità di andare in Inghilterra, mi sarebbe piaciuto perché è il campionato più bello al mondo – dichiara -. E’ affascinante ed emozionante, ci andrei volentieri. Guardando le partite si nota che il tifo e l’atmosfera sono di altissimo livello”.