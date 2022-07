Fiorentina, Barone: “Più di 100 milioni per il Viola Park, crediamo nel progetto”

by Davide Triolo

Joe Barone - Foto LiveMedia/Alessio Marini

“Rocco Commisso e noi come società abbiamo sempre creduto in questo progetto e lo stiamo portando avanti. In questo periodo di grandi difficoltà, molte aziende si sono dovute arrendere, noi invece non abbiamo mai mollato. E infatti voglio precisare che i costi sono molto più alti rispetto a quanto previsto. Ho dovuto chiedere a Commisso di mettere altri 10 milioni, arrivando a più di 100 milioni di spesa soltanto per il Viola Park. Nonostante questo siamo andati avanti velocemente e rispettando i tempi. Siamo molto soddisfatti. E questi soldi in più rappresentano ancora una volta un segnale sull’impegno di Commisso per la Fiorentina”. Con queste parole, Joe Barone, direttore generale della Viola, ha fatto il punto sull’impegno economico di Rocco Commisso relativamente alla Fiorentina; il tutto nel contesto di un’intervista per le colonne della Repubblica, presso il Viola Park, in occasione di una visita organizzata proprio per discutere del progetto della società toscana.