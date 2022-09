Elezioni 2022, Lotito vince in Molise e diventa Senatore: “Ci ho messo il cuore, non tradirò fiducia”

Claudio Lotito ce l’ha fatta: il presidente della Lazio ha vinto il seggio nel nuovo Parlamento nel collegio uninominale del Molise, in cui era candidato per il centrodestra con Forza Italia. Lotito diventa così Senatore al secondo tentativo, dopo che, in seguito alle elezioni del 2018, aveva dato vita a una serie lunghissima di ricorsi contro l’esclusione dal Senato. “Ho messo in questa campagna elettorale cuore e passione. Non tradirò la fiducia dei molisani”, le sue prime parole.