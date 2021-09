Dazn potenzia la rete per Napoli-Juventus e Milan-Lazio: attenzionata qualità video

by Davide Triolo

Massimiliano Allegri - Foto Antonio Fraioli

Napoli-Juventus e Milan-Lazio saranno le sfide di spicco della terza giornata della Serie A 2021/2022. I big match in questione infiammeranno il tifo dei numerosi appassionati di calcio italiano e la fruizione degli stessi sarà garantita da Dazn. Per evitare problemi di ricezione del segnale, considerando la probabile utenza massiccia tra sabato 11 e domenica 12 settembre, i responsabili della nota piattaforma in questione hanno ordinato il potenziamento della rete dei server di supporto, denominati ‘Dazn Hedge’. Così operando, coloro i quali sono a capo di Dazn permetteranno una visione ad alta qualità video in occasione di Napoli-Juventus e Milan-Lazio, così come per quanto concerne l’intera terza giornata. Dazn vuole dimostrare quindi di far affidamento sul giudizio dei suoi abbonati, positivo o negativo che sia, così da migliorare di conseguenza e accontentare ogni tipo di richiesta lecita.