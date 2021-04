Dalla salvezza a Lazio-Milan: un week end da dentro o fuori

by Mattia Zucchiatti

Stefano Pioli - Foto Antonio Fraioli

Dentro o fuori. La trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021 offre incroci trasversali tra corsa europea e lotta salvezza. A delimitare il turno però due confronto diretti: da Genoa-Spezia con le due squadre a caccia degli ultimi punti necessari per blindare la categoria, fino a Lazio-Milan, ultima spiaggia per i biancocelesti per rientrare nel discorso Champions. Passando per Cagliari-Roma, gara decisiva più per i sardi che per i giallorossi che già pensano all’andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United. Si parte con Genoa-Spezia: i rossoblù sono imbattuti in casa da dieci giornate ma hanno pareggiato tutte le ultime cinque gare, come mai successo nella loro storia. Dall’altra parte, la squadra di Italiano ha perso tutte le ultime cinque trasferte di Serie A e cerca di invertire il trend. Chi vince, è salvo; chi non lo fa, dovrà ancora faticare. Ultima spiaggia, ma solo per allontanare il più possibile la matematica, per Parma-Crotone: l’obiettivo sembra essere quello di evitare l’ultimo posto ma gli stimoli sembra averli solo la squadra di Cosmi. Sfida nella sfida per l’ottavo posto tra Sampdoria e Sassuolo ma gli uomini di De Zerbi sognano il settimo posto occupato da una Roma, impegnata sul campo del Cagliari: la squadra di Fonseca ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato, facendo registrare il peggior rendimento dopo il Crotone in questo periodo. La testa sembra essere già ad Old Trafford dove ad attenderla ci sarà il Manchester United. L’imprevedibilità sarà la parola chiave del match: gli ultimi sette gol casalinghi del Cagliari sono stati tutti siglati da calciatori differenti, così come gli ultimi sei della Roma in trasferta. Fonseca cambierà molto: spazio a Carles Perez, Pastore, Fazio, Calafiori e Bruno Peres.

Non cambierà la Juventus, reduce dalla vittoria di Parma che ha restituito morale e fiducia nell’ambito della corsa al quarto posto. Davanti c’è una Fiorentina ormai lontana dalla zona salvezza grazie ad uno straordinario Vlahovic: sedici gol in campionato, solo Vucinic ne ha segnati più di 17 prima di compiere 22 anni. Il Napoli dopo il 5-2 sulla Lazio è impegnato col Torino che non può permettersi di perdere. L’Atalanta se la vedrà col Bologna dopo aver conquistato solo un punto a Roma. Nessuna squadra ha collezionato più punti dell’Atalanta nel 2021: 43, esattamente come i nerazzurri capolisti e una vittoria contro gli uomini di Mihajlovic consoliderebbe il terzo posto oltre che a mettere pressione sul Milan. Senza Theo e Ibrahimovic – fresco di rinnovo – i rossoneri faranno visita alla Lazio che vede l’ultima spiaggia per rientrare nel discorso Champions. La Lazio può vincere 10 incontri casalinghi di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo esserci riuscita nel 1937 e nel 1974, come riportano le statistiche della Lega Serie A. E se la Champions è tutta da giocare, lo Scudetto dell’Inter è ormai tema affidato all’aritmetica: contro l’Hellas Verona, la squadra nerazzurra ha la chance di metttere le mani sul titolo. Dopo undici vittorie di fila, l’Inter ha pareggiato le ultime due e vuole subito tornare ai tre punti. Ne servono nove per la certezza, Conte li vuole tutti e subito, a partire da domani.