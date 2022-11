Calendario amichevoli Inter sosta invernale: programma, orari e diretta tv

L’Inter è pronta ad affrontare la sosta invernale per la pausa dei Mondiali 2022 in Qatar e lo farà con un ritiro di alcuni giorni a Malta e soprattutto con alcune amichevoli per mantenere alta la guardia in vista della ripresa del 4 gennaio contro il Napoli: ecco allora il calendario completo in costante aggiornamento delle sfide che affronteranno i nerazzurri tra novembre e dicembre, con il programma, gli orari e la diretta tv. Il ritiro sarà dal 5 al 9 dicembre a Malta, in questi giorni si giocheranno due amichevoli, contro l’Hamrun Spartans, l’altra contro avversaria da definire.

CALENDARIO AMICHEVOLI INTER PAUSA INVERNALE

Inter-Hamrun Spartans (lunedì 5 dicembre, orario e tv da definire)

Inter-Salisburgo (mercoledì 7 dicembre, orario e tv da definire)

Inter-Betis Siviglia (sabato 17 dicembre, orario e tv da definire)

Inter-Reggina, da ufficializzare (giovedì 22 dicembre, orario e tv da definire)

Inter-Sassuolo, da ufficializzare (giovedì 29 dicembre, orario e tv da definire)