Briatore: “Nessuno si aspettava una Juventus così, per come gioca è da metà classifica”

by Redazione

Flavio Briatore, foto di pubblico dominio

“Non ci aspettavamo una Juventus così, nessuno poteva aspettarsela. A gennaio dovrebbero vendere qualche calciatore e comprare una punta e un centrocampista, perché per come gioca ora la Juventus è una squadra da metà classifica”. Lo ha dichiarato Flavio Briatore, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “Manca qualcuno che faccia gol e manca un centrocampista – ha osservato Briatore – Ronaldo aveva sanato questa situazione perché in un modo o nell’altro i gol li faceva. La vecchia Juve di Allegri era molto forte, con centrocampisti solidi, poi è stata smantellata e sono stati presi presunti talenti che non si sono rivelati tali. Ora stiamo così”.

“A parte Dybala, manca qualcuno in attacco e un centrocampista. E poi manca la cattiveria persa per strada. In mezzo al campo Bentancur è rimasto acero, Arthur dà la palla indietro invece che avanti: hanno tutti salari importanti ma non fanno quello che dovrebbero e non valgono lo stipendio che prendono. E poi Bonucci e Chiellini hanno i loro anni, De Ligt non si capisce cosa sia successo, mentre il portiere a inizio stagione ha fatto perdere alcuni punti. Cosa pensa Allegri? Nessuno è contento di questa situazione – ha proseguito Briatore – Max non ha disimparato a fare l’allenatore, ma questa è una Juve svogliata. Questa squadra va ricostruita, senza mettere in dubbio Allegri perché altrimenti mettiamo in dubbio chiunque. Certo la Juve farà fatica a entrare in Champions se non ci sarà una sterzata forte”.

Infine un giudizio sul ritiro deciso dalla società e uno sguardo al futuro: “E’ giusto, c’è bisogno di un chiarimento, ma poi manca un centravanti – ha sottolineato Briatore – Un nome per gennaio? Deve decidere la società insieme ad Allegri, ma l’attaccante della Fiorentina è molto forte e giovane. Icardi? Non so se gioca o non gioca. Mentre con Vlahovic, un nuovo centrocampista e il risveglio degli altri calciatori la Juve può finire bene il campionato. Vincendo 3-4 partite cambia tutto, non sarei così pessimista”.