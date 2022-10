Atalanta-Lazio, Tare: “Senza Immobile perdiamo il miglior attaccante della Serie A”

“La Lazio senza Immobile perde tanto, perde capitano, miglior attaccante Serie A, ma ci sono tanti altri giocatori che possono dare un contributo al posto di Ciro”. Lo ha detto il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, prima della sfida contro l’Atalanta: “Non si è mai parlato di prendere un nove di ruolo, abbiamo fatto dei ragionamenti in estate di un certo tipo, abbiamo un progetto con idee chiare, come ogni anno verso fine novembre ci siederemo insieme all’allenatore e si valuterà quello che serve e non serve”.