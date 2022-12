Amichevoli 2022: l’Atalanta si ferma sul pareggio, 2-2 contro l’Eintracht Francoforte

La formazione di mister Gasperini è tornata questa sera in campo per disputare l’amichevole contro l’Eintracht Francoforte, match conclusosi poi sul risultato di 2-2. La prima frazione di gioco ha visto andare a segno prima Lookman al 15esimo e poi Alario al 43esimo. Ad inizio ripresa il risultato muta istantaneamente, prima il sorpasso dei tedeschi con la rete ancora di Alario al 48esimo, poi il nuovo pareggio dei nerazzurri con il gol messo a segno da Hojlund al 50esimo. Match equilibrato in campo e nel risultato, termina 2-2.