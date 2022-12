Amichevole 2022: il Milan cade anche in Olanda, PSV vittorioso 3-0

Termina 3-0 il match tra PSV Eindhoven e Milan, sfida amichevole in preparazione della ripresa stagionale di gennaio. La partita, disputata al Philips Stadium, è stata decisa dalla rete di Til e dalla doppietta di Madueke. Test complicato per il Milan dunque, che permetterà però a Pioli di ragionare sul dove intervenire per entrare in forma campionato.

La cronaca

In avvio di partita il PSV parte meglio del Milan, con maggiore intraprendenza e ritmi più alti in campo. All’8′ infatti gli olandesi trovano il vantaggio, con un colpo di testa preciso di Gil su cross dalla sinistra di Max. Le difficoltà maggiori del Milan derivano da una costante imprecisione a centrocampo, con tanti palloni persi e pochi passaggi precisi. Al 21′ allora il PSV raddoppia, con la rete di Madueke. Il calciatore del club olandese parte da destra, si accentra e con il sinistro dal limite dell’area infila sul primo palo di Mirante. Dal 30’ in poi il Milan prova a reagire e si affaccia in avanti con due conclusioni insidiose di Rebic, prima da fuori area e poi nei pressi della porta olandese. Il primo tentativo però termina sul fondo a lato, mentre il secondo tiro è centrale e viene parato senza problemi dal portiere avversario. Il primo tempo così si conclude sul risultato di 2-0 in favore del PSV.

Nel secondo tempo il Milan inizia mettendo convinzione e voglia di recuperare sul terreno di gioco. I rossoneri infatti gestiscono con costanza il possesso del pallone e provano a farsi vedere in avanti, con qualche buona iniziativa di Saelemaekers e Calabria. Al 56’ però il PSV si rende ancora pericoloso e cala il tris, ancora con Madueke. Quest’ultimo parte da destra, si accentra e dal limite dell’area tira a giro insaccando sul secondo palo. Al 65’ Pioli cambia praticamente tutta la squadra in campo e, soprattutto grazie all’ingresso di Leao, i rossoneri riescono a farsi vedere maggiormente in avanti. L’attaccante portoghese infatti spinge spesso sulla sinistra, crossando al centro pericolosamente. Nonostante ciò il Milan non riesce a segnare nessun gol e il match termina 3-0, in favore del PSV.