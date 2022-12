Addio Mihajlovic, Tare: “Un grande uomo prima di tutto, lo ricordo con tanto rispetto”

E’ una giornata molto triste per il mondo del calcio, che proprio quest’oggi saluta per l’ultima volta l’ex giocatore ed allenatore di diversi club italiani, Sinisa Mihajlovic. Ai funerali del serbo era presente anche il il direttore sportivo della Lazio Igli Tare che, all’uscita dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma, al termine della cerimonia, ha lasciato il suo ricordo di Mihajlovic: “Un grande uomo, prima di tutto. Qualcuno che ha dato tantissimo al calcio italiano e a quello mondiale. Lo ricordo con tanto rispetto, come un grande giocatore e un grande uomo”.